En 2017, le secteur bancaire ivoirien a encore amélioré ses capacités à accorder des prêts sur les ressources mobilisées

(Agence Ecofin) - Au terme de l'année 2017, les 27 banques opérant en Côte d'Ivoire ont encore amélioré leurs capacités à transformer les ressources qu'elles collectent en crédits accordés à l'économie.

Au 31 decembre 2017, au sein des banques ivoiriennes, le taux de transformation des dépôts en financements accordés à l'économie était de 83,1%.

C'est une situation meilleure que le niveau de 80% de 2016 et de 79% en décembre 2015. La performance est d'autant plus remarquable que le niveau de l'encours des dépôts au sein des banques a progréssé pour atteindre les 9507 milliards de FCFA à la fin 2017, contre 8587 milliards de FCFA à la même période l'année précédente.

La filiale en Côte d'Ivoire du groupe français Société Générale (SG-CI) continue d'imposer un rythme soutenu en terme de mobilisation des ressources, depuis qu'elle a pris à Banque Atlantique Côte d'Ivoire, la première place dans ce segment. Avec un encours des dépôts de 1443,3 milliards de FCFA sur la période SG-CI occupe la première place avec une part de marché de 15%. Par ailleurs, sa part de dépôts collectés représente 17% du marché, lorsqu'on se focalise uniquement sur les dépôts de la clientèle.

Malgré ce bon positionnement de la banque française, on note toutefois que les marocaines dominent le top 5 des encours de ressources collectées avec un total 2140,5 milliards de FCFA, grâce à Banque Atlantique Côte d'Ivoire et Société Ivoirienne de Banque, filiales respectives des groupes marocains Banque centrale populaire et Attijariwafa Bank.

Idriss Linge