Ecobank annonce un résultat « encourageant » au terme de l'exercice 2017, malgré des performances d'exploitation bancaire en baisse

(Agence Ecofin) - La cauchemardesque année 2016 semble désormais s’éloigner pour la holding financière panafricaine Ecobank Transnational Incorporated. Pour l'exercice 2017, elle a annoncé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 179 millions $, contre la perte record de 250 millions $ concédée en 2016.

Commentant cette performance, Ade Ayeyemi, le directeur général du groupe, a parlé d' «améliorations encourageantes » tout en saluant les « Ecobankers » qui continuent d'apporter à la clientèle les services auxquels elle a droit. Il faut cependant dire que la marge nette positive réalisé en 2017, tient surtout de la non répétition d'une constitution des provisions de près de 865 millions $ pour résoudre l'épineux défi des créances douteuses qui continue de peser sur les performances du groupe.

Sur un plan purement opérationnel, les revenus d'intérêt d'ETI ont pointé à 977 millions $. Ils sont en baisse effective de 12% comparés à ceux de 2016 et de 4%, à taux de change constant. ETI explique cette contre-performance par un repli de l'écart entre les intérêts qu'elle a perçus et le taux de rémunération des dépôts et autre ressources qu'elle emploie pour les prêts.

Des performances d'exploitation bancaire en baisse

Le groupe doit parvenir à améliorer le taux des prêts qu'il accorde sur le volume des dépôts qu'elle reçoit. Le directeur Ade Ayeyemi a parlé de sa satisfaction de voir la clientèle continuer de faire confiance à son groupe, ce qui s'est traduit par une hausse de près 13% des dépôts de la clientèle.

Sauf que cette ressource qui a terminé 2017 sur un encours de 15 milliards $, doit être rémunérée. Or la valeur des prêts accordés à l'économie, qui est inférieure (10 milliards $) aux dépôts, n'a progressé que de 1%. D’un point de vue strictement bancaire, tandis que les charges d’intérêt ont augmenté de 4,3%, les intérêts perçus eux ont baissé de 6,1%. Dans un tel contexte, son produit d'exploitation bancaire a, une fois de plus, été soutenu par les revenus autres que les intérêts.

Ces derniers ont toutefois aussi très légèrement reculé de 1%, s'affichant à 854 millions $. Une performance, soutenue par la vente les opérations de change, notamment au Nigéria, est négativement impactée par une baisse des frais et commission. Ainsi, et malgré la baisse de ses charges d'exploitation de près de 9%, le Produit d'Exploitation Bancaire hors impôts et dépréciation des actifs financiers a reculé de 4,8% pour se hisser à 699,6 millions $ contre 735 millions $ à la fin 2016.

Une situation toujours inquiétante pour les créances douteuses

Les choix du groupe pour le compte de l'exercice 2018 sont largement attendus. Ce dernier possède en effet des filiales dans chacun des huit pays membres de l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine). Or la banque centrale de cette sous-région a adopté l'application des principes de Bâle I/II pour le calcul des ratios prudentiels des banques, avec effet dès janvier 2018.

Selon le groupe, cette réglementation, qui impose désormais de tenir compte des risques opérationnels, se traduira par une hausse de près de 20% des actifs qui sont considérés comme à risque et qui dans la zone couverte par la BCEAO (banque centrale de l'UEMOA) doivent être provisionnés. Dans le même temps, ETI s’attend à une hausse des créances douteuses, notamment au Nigéria, avec l’entrée en vigueur de la règle comptable IFRS 9.

Cela peut être d'autant plus important, que le groupe n'en a toujours pas terminé avec ses créances douteuses (prêts dont le remboursement est devenu risqué) qui au 31 décembre 2017, ont terminé sur un encours de 1 milliard $ contre 948 millions $ à la fin 2016. Si elle est moins forte qu'en 2017, la dépréciation des actifs d'ETI a quand même été de 411 millions $.

Le groupe basé à Lomé, et dont les premiers actionnaires sont le sud-africain Nedbank, le qatari Qatar National Bank et le fonds de pension des fonctionnaires sud-africain (Public Investment Corporation), peut cependant se réjouir de quelques performances positives notamment dans le secteur des services digitaux. Il revendique ainsi près de 3,2 millions de personnes utilisant son application de banque sur mobile. On peut aussi noter une baisse significative de son coût du risque, qui est parti de 7,1% en 2016 à 3,3% à la fin 2017.

Idriss Linge