BMCE Bank of Africa s’allie à China Development Bank et s’apprête à ouvrir une succursale à Shanghai

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire marocain BMCE Bank of Africa vient de signer un mémorandum d'entente avec China Development Bank, en vue de renforcer la coopération économique et l'investissement entre les opérateurs économiques marocains et chinois.

Cette alliance s'inscrit dans le cadre de l'initiative « One Belt, One Road » (la nouvelle route de la Soie), un gigantesque projet chinois destiné à favoriser le commerce entre la Chine, le reste de l’Asie, l’Europe et l’Afrique et qui prévoit la construction de routes, ports et lignes de chemin de fer dans 65 pays, pour plus de 1000 milliards de dollars.

« La signature du mémorandum d'entente intervient dans un contexte de développement des programmes d'infrastructures incluant celles des transports, de construction automobile, parc technologique, d'investissement et de commerce, outre des projets de développement durable liés aux questions sociales et à l'environnement, qui renforcent la pertinence des projets précités », souligne BMCE Bank of Africa dans un communiqué.

Le rapprochement entre BMCE Bank of Africa et China Development Bank coïncide aussi avec l'ouverture prochaine d'une succursale à Shanghai.

« Cet accord qui intervient également, en marge de l'ouverture imminente de la succursale BMCE Bank of Africa à Shanghai, offre une base solide de coopération dans les domaines d'intérêt du secteur privé des deux pays, dans la perspective de consolider le positionnement du Maroc en tant que porte d'entrée privilégiée de l'Afrique et d'insuffler, à travers ce partenariat, une nouvelle dynamique aux relations entre le Maroc et la Chine », précise la banque marocaine dans son communiqué.

Pour rappel, China Development Bank est une banque publique qui finance principalement des projets dans les domaines des infrastructures, de l’industrie, de l’énergie et du transport. Ses actifs sont évalués à 2400 milliards de dollars.

Lire aussi:

27/12/2017 - BMCE Bank of Africa a lancé sa banque islamique BTI Bank pour en faire « un modèle au Maroc »

04/12/2017 - Les filiales à l'international du marocain BMCE Bank of Africa ont contribué à hauteur de 45% à son Revenu Net Part du Gro

08/05/2017 - Bank International Arabe de Tunisie s'appuie sur le groupe BMCE Bank of Africa pour accompagner ses clients sur 18 marchés africains

28/02/2018 - Accord de 100 millions $ de la China Development Bank au profit d’United Bank for Africa, pour le financement des PME