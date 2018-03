(Agence Ecofin) - Bank of Ghana (BOG), la banque centrale du pays a annoncé le 20 mars 2018 avoir placé la banque privée UniBank Ghana Ltd sous administration provisoire. L’objectif déclaré est d’empêcher une banqueroute imminente de l’institution financière.

Le cabinet d’audit et comptable KPMG a été désigné administrateur provisoire de la banque défaillante pour une période de six mois à compter du 20 mars 2018. Durant cette période, KPMG devra s’occuper de la restructuration d’Unibank Ghana Ltd.

La banque centrale du Ghana a expliqué que cette insolvabilité d’Unibank Ghana est la conséquence d’une mauvaise gestion de la banque combinée au non-respect de certaines exigences réglementaires. Dr Ernest Addison, gouverneur de la BOG a tenté de rassurer les épargnants, en leur indiquant que leurs capitaux étaient en sécurité.

Rappelons que par le passé, la BOG avait eu à retirer les licences d’exercice à UT Bank et à Capital Bank du fait des difficultés financières rencontrées par ces institutions.

Chamberline Moko