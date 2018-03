Le Kenyan Gulf African Bank dans un accord cadre pour former des femmes, jeunes et personnes handicapées

(Agence Ecofin) - Gulf African Bank Ltd (GAB), une banque commerciale kényane qui offre des services de banque islamique, a signé un accord-cadre avec la Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI), une institution kenyane soutenant l’expansion des micros, moyennes et grandes entreprises.

L’objectif commun est de former les femmes, les jeunes et les personnes handicapées sur les procédures d’obtention des financements, dans le but d’encourager l’autonomisation de ces catégories sociales et également de favoriser leur inclusion économique.

« Ce partenariat avec la KNCCI nous permettra en tant que banque accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME) de former ces entreprises en croissance, ceci dans le but de combler leurs lacunes », a fait savoir Abdalla Abdulkhalik, directeur général de Gulf African Bank.

A la KNCCI, on estime que cette formation est essentielle car elle permettra d’inculquer la prudence financière aux PME appartenant à des jeunes, des femmes et des personnes handicapées. Ce partenariat devrait également les aider à maitriser les procédures pour décrocher des opportunités d'affaires.

Chamberline Moko