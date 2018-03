Avec 47 millions $ de contribution aux bénéfices net, l’Afrique francophone demeure un marché intéressant pour le UBA, mais…

(Agence Ecofin) - La contribution des filiales dans les pays d'Afrique subsaharienne francophone du groupe bancaire nigérian United Bank for Africa (UBA), a été de 16,82 milliards de Nairs (environ 47 millions $), a appris l'Agence Ecofin de sources officielles. Le pays le plus rentable dans ce régistre, aura été le Sénégal, où UBA a réalisé un bénéfice net de 3,3 milliards de Nairas (environ 10 millions $).

Cette performance sénégalaise est à mettre à l'actif d’un produit des activités bancaires assez intéressant, mais aussi de charges d'exploitation moins lourdes. Le pays de Macky Sall, en terme de revenus générés pour UBA (11,32 milliards de Nairas), est seulement troisième parmi les filiales d’Afrique francophone, derrière le Cameroun (17,8 milliards de Nairas), et le Burkina Faso (13,5 millions de Nairas).

En effet, si le Cameroun est le pays d'Afrique francophone qui a contribué le plus aux revenus d’UBA, il est aussi celui où les charges pèsent le plus lourd sur les activités. Cela se traduit par un ratio de marge nette, c'est à dire le poids des bénéfices sur le revenu, de seulement 12%, contre 30% pour le Sénégal et même 40% pour un pays comme le Tchad.

Au total, les revenus générés dans les 10 pays d'Afrique francophone du groupe UBA ont été de 83,7 milliards de nairas (234,4 millions $) au terme de l'exercice 2017. Si la somme peut paraître importante, on est loin des 314,5 milliards de nairas réalisé sur les seules activités au Nigéria et la contribution de l'Afrique francophone ne représente que 19% de l'ensemble des revenus générés par le groupe.

Un point positif tout de même, c'est que l'Afrique francophone pèse désormais pour 55,8% de l'ensemble des revenus générés par les filiales africaines du groupe. UBA ne semble pas s'en satisfaire pour autant, car cela représente seulement 21,4% du bénéfice net consolidé. Au cours d'une rencontre qui s'est tenue fin février 2018 à Douala au Cameroun, il a d’ailleurs été décidé d'une réorganisation de la gestion de ces filiales africaines pour plus d'efficacité.

A côté des filiales d'Afrique francophone, le Ghana a lui seul fait office de mastodonte en terme de bénéfices net, avec une marge nette positive déclarée de 15,6 milliards de nairas et un ratio de bénéfices sur revenus de 33%, contre seulement 20% de moyenne pour l'ensemble des pays francophones.

Cette performance mitigée des pays d’Afrique francophone reste un challenge pour le groupe, qui doit rapidement les rentabiliser. Si on jette un regard sur leurs poids combinés dans le bilan de UBA, cela représente près de 33% des actifs mis à contribution et 28,4% de son passif. Un engagement qui bien que mesuré, mérite d’être mieux rentabilisé, selon plusieurs analystes.

Idriss Linge