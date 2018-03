La Fondation BGFIBank offre une nouvelle bibliothèque aux élèves du Lycée d'Application Nelson Mandela à Libreville

(BGFIBank) - Visible, ouverte et accueillante, tel est le nouveau visage de la bibliothèque du Lycée d'Application Nelson Mandela, rénovée par la Fondation BGFIBank et inaugurée ce jeudi 22 mars 2018, en présence du Directeur de Cabinet du Ministre de l'Education Nationale et de plus de 300 invités.

Après 6 mois de travaux, la cérémonie d'inauguration officielle de la nouvelle bibliothèque du Lycée d'Application Nelson Mandela, à laquelle assistaient également les Ambassadeurs d'Espagne et de Corée du Sud, ainsi que le Secrétaire Général de la Commission Nationale pour l'UNESCO, s'est déroulée dans le cadre du "Mandela's Day", la journée de commémoration de sortie de prison du Président Nelson Mandela, célébrée chaque année par le Lycée.

Ce projet de rénovation, entièrement financé par la Fondation BGFIBank à hauteur de 50 millions de francs CFA, avait pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil de la bibliothèque, tout en améliorant sa fonctionnalité. La mise en oeuvre de ce projet répond également à la volonté de favoriser la fréquentation de la bibliothèque et d'offrir aux 3400 élèves du Lycée, un cadre d'apprentissage de qualité, afin d'encourager leur créativité à construire un imaginaire et des savoirs au delà de leur quotidien. « Nous sommes particulièrement heureux que l'aboutissement de ce projet fasse du Lycée d'Application Nelson Mandela, établissement reconnu pour l'excellence de son enseignement, le 1er établissement secondaire au Gabon, dans la mise en oeuvre de notre programme qui vise à encourager l'excellence », a souligné dans son allocution, la Représentante du Président de la Fondation, Madame Huguette OYINI, Directeur Général Adjoint de BGFI Holding Corporation.

Un équipement moderne au cœur du Lycée

Situé dans un espace de plus de 150 m², avec un taux de fréquentation journalier d'une centaine d'élèves, la nouvelle bibliothèque du Lycée d'Application Nelson Mandela, qui s’intègre parfaitement dans le cadre de l'établissement, compte 5 évolutions majeures :

le revêtement complet du sol, ainsi que des plafonds et des murs,

les travaux d'électricité, avec notamment le remplacement des luminaires,

la fourniture des équipements complets (mobilier, rayonnages, portique antivol, matériel informatique et bureautique),

la sécurisation des ouvrages scolaires par système de codage,

la fourniture d'une liaison internet pour 12 postes informatiques,

le décloisonnement et l'agencement convivial du mobilier et des espaces, inscrits dans une démarche de qualité, pour créer les conditions d'apprentissage et de confort attendues.

Le résultat est spectaculaire et pleinement conforme aux attentes des élèves et des professeurs qui apprécient leur nouvel outil de travail, parfaitement adapté au projet d'excellence de l’établissement. « Nous disons merci à la Fondation BGFIBank qui a fait de l’éducation son cheval de bataille et a mis en avant son caractère humain en soutenant ce projet » à souligné le Proviseur du Lycée d'Application Nelson MANDELA, Madame Olga NZINZI, dans son allocution.

C’est après un spectacle de danse traditionnelle offert par les élèves, suivi d'un cocktail déjeunatoire que s'est achevée la cérémonie.

A propos de la Fondation BGFIBank

Le Groupe BGFIBank s'est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si cet engagement sociétal implique une dimension sociale tournée vers les besoins et le bien-être de ses salariés et une dimension environnementale tournée vers la protection de l'environnement, il ne se réduit pas à cela. En effet, cet engagement comporte également une dimension citoyenne qui suppose la prise en compte des besoins de la société civile, en contribuant, entre autres, à lutter contre l’exclusion, les inégalités ou la pauvreté. La Fondation BGFIBank contribue concrètement à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions d’intérêt général au profit de tous. Porteuse de valeurs de solidarité, la Fondation est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d'accueil dans l'ensemble de ses pays d'implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives locales ciblées, des projets dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires. Elle intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation.