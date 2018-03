RAWBANK confirme sa place de meilleure banque de la RDC dans le classement 2018 du magazine américain Global Finance

(RAWBANK) - Pour la quatrième année consécutive, RAWBANK est désignée meilleure banque de la République démocratique du Congo par Global Finance.

Le prestigieux magazine américain Global Finance, spécialisé dans les publications financières et dont le siège se situe à New York, a publié son 25ème classement des meilleures banques du monde par régions et pays en 2018.

Dans la catégorie meilleure banque africaine, RAWBANK est consacrée meilleure banque de la République démocratique du Congo pour la quatrième année consécutive, confirmant ainsi l’inscription de son action dans la durée et dans l’excellence.

Alors qu’elle ne comptait qu’une dizaine d’employés en 2002, la banque est forte aujourd’hui de 1600 collaborateurs et plus de 90 points de vente (agences et guichets avancés). Répondant aux meilleurs standards internationaux, RAWBANK est notée par Moody’s (B3), certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001 et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (Proparco, IFC, Shelter Africa...).

« Cette reconnaissance internationale consacrée par Global Finance est l’aboutissement de l’excellent travail de toutes les équipes de RAWBANK dont le succès est le fruit de notre esprit entrepreneurial et de notre approche commerciale au plus près des réalités du terrain. Ce sont ces valeurs qui continueront de nous guider pour réaliser les grandes ambitions que nous nous sommes fixées pour l’avenir, fidèles à nos engagements pour le financement de l’économie congolaise et l’inclusion financière », déclare Thierry Taeymans, Directeur Général de Rawbank.

Le prix Global Finance est le résultat d’un processus sélectif réalisé par les éditeurs du magazine, en consultation avec les experts financiers, banquiers, consultants et analystes du monde entier. Parmi les critères objectifs retenus pour ce classement figuraient notamment les éléments suivants : croissance des actifs, rentabilité, portée géographique, relations stratégiques, développement des affaires et innovation dans les produits. Quant aux critères plus subjectifs, ils incluaient les opinions des analystes de capitaux propres, des analystes de notation de crédit, des conseillers bancaires, ainsi que des autres parties prenantes impliquées dans le secteur bancaire.

Le prix Global Finance récompense les innovations et bons résultats du premier acteur bancaire en RDC et ce, malgré un contexte économique mondial et national changeant et parfois difficile.

En tant que numéro un du secteur bancaire congolais, RAWBANK met à la disposition de ses clients (particuliers, entreprises, institutionnels) les techniques les plus modernes et les produits les plus récents dans les différents métiers de la banque et de la finance. En 2017, RAWBANK a par exemple largement développé son offre digitale, notamment avec IllicoCash et Rawbank online, un volet stratégique qu’elle continuera de faire évoluer dans les années à venir.

En construisant son avenir sur des bases solides reconnues à l’international par des prix comme celui de Global Finance, RAWBANK connaît un développement continu et solide dans un secteur dont la croissance est évaluée à 25% par an.

À propos de Rawbank

Créée en 2002 par le groupe Rawji, présent en République démocratique du Congo depuis le début du XXème siècle dans le commerce, la distribution et l’industrie, RAWBANK est la banque leader du pays en ayant été la première à dépasser 1 milliard de dollars en total de bilan en 2015. Avec 1 600 collaborateurs et plus de 90 points de vente (agences et guichets avancés), Rawbank est notée par Moody’s (B3), certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001 et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (Proparco, IFC, Shelter Africa...). Sûreté, rentabilité et pérennité sont les priorités opérationnelles de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance, notamment en direction des particuliers et du secteur privé. Pour plus d’informations sur le classement de Global Finance Magazine :

https://www.gfmag.com/awards-rankings/best-banks-and-financial-rankings/