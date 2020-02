Togo : Banque Atlantique et GTA Vie deploient l’applicatif ADA

(BANQUE ATLANTIQUE ) - Atlantic Business International, holding subsaharienne du Groupe Banque Centrale Populaire, a coordonné à travers sa Direction des Assurances, la mise en œuvre d’une solution digitale dénommée Atlantique Domaine Assurance (ADA), au sein de ses filiales du Togo, GTA Assurances VIE et Banque Atlantique, un an après Atlantique Assurance Vie en Côte d’ivoire. L’évènement découle essentiellement de la poursuite des initiatives visant à renforcer le modèle « bancassurance » et garantir la croissance sur ce segment de marché.

ADA est une application informatique conçue, en vue de faciliter les interactions entre les compagnies d’assurance du Groupe et les banques partenaires, d’une part. Et d’autre part, améliorer de manière significative l’environnement de commercialisation des produits d’assurance entre les filiales banques et assurances du Groupe.

Parmi les nombreuses fonctionnalités offertes par la solution « ADA » figurent la souscription aux produits d’assurances, le suivi des productions et des prestations, la gestion électronique des documents par la dématérialisation des bulletins de souscription, la déclaration de sinistres et le suivi des prestations à distance.

Le top départ officiel a été donné le 31 janvier dernier, via Visio conférence depuis Abidjan par M. Ahmed SERHOUCHNI, Directeur des Assurances d’ABI. Les équipes étaient réunies au Togo autour du DG de Banque Atlantique, M. Daniel GALADIMA et du DGA de GTA Assurances Vie, Mme Mabintou TRAORE.

La généralisation de l’applicatif ADA à tout le réseau d’agences de Banque Atlantique, marque une avancée significative dans le plan de transformation digitale amorcée par le Groupe et portée par l’ensemble des filiales, traduisant par ailleurs, la dynamique de développement de synergies intra-filiales.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique, 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché est présent dans les huit pays de l’espace UEMOA et s’appuie, également, sur les filiales spécialisées tels que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantic Asset Management

Assurances : Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo

Banque Atlantique est une filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc(BCP)

A propos de GTA ASSURANCES VIE

Acteur de premier plan du marché Togolais de l’assurance, GTA ASSURANCES VIE fournit depuis plus de 18 ans, une gamme complète de produits d'assurance vie tant aux particuliers qu’aux entreprises.

GTA ASSURANCES VIE est filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, présent dans les 8 pays de la zone UEMOA à travers les réseaux bancaires Banque Atlantique, BIA NIGER et BICEC Cameroun; les établissements financiers spécialisés dans la Banque d’Affaires et la Gestion d’Actifs, Atlantique Finance et Atlantic Asset Management ; et les compagnies d’Assurances vie et non vie , ATLANTIQUE ASSURANCE VIE, ATLANTIQUE ASSURANCES en Côte d’Ivoire GTA ASSURANCES VIE et GTA ASSURANCES au Togo.