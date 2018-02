advance-finance-and-investment-group-officialise-son-investissement-dans-le-capital-de-la-first-atlantic-bank-du-ghana

(Agence Ecofin) - Advance Finance and Investment Group (AFIG) une firme de capital-investissement fondée à l'Île Maurice, avec des bureaux à Dakar au Sénégal, a officialisé son investissement dans le capital de la First Atlantic Bank au Ghana. Le montant engagé dans cet investissement n'a pas été divulgué.

Les commentateurs de l'opération parlent simplement d’un niveau de ressource qui permettra à la banque ghanéenne de ramener ses fonds propres au niveau des 400 millions de cedis ghanéen imposés par la banque centrale de ce pays, et aussi qui servira à financer sa transition vers une banque de grande importance au Ghana.

Rappelons que c'est le 20 septembre 2017 que l'annonce de son investissement dans First Atlantic Bank of Ghana a été faite. Le capital de cette dernière n'était pas encore aux normes de la nouvelle règle. Les fonds propres de la banque étaient de près de 177 millions de cedis à la fin 2016, et rien n’indiquait une évolution significative entre temps.

AFIG Fund n'est pas à sa première expérience avec le secteur bancaire africain. En 2010, la firme s'était engagée dans une combinaison d'investissement en fonds propre et en souscription à des obligations convertibles pour près de 14 millions $.

Idriss Linge