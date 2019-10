(Agence Ecofin) - Au Nigeria, la Banque centrale a élargi sa logique visant à inciter les banques à prêter davantage aux secteurs productifs du pays, plutôt que d'injecter de la liquidité sur des activités de spéculation sur le marché des capitaux. L'institution dans une note aux banques, a interdit à de riches individus et de grandes entreprises d'effectuer des transactions sur le marché des obligations à court terme émises par l'Etat.

L'institution a noté qu'interdire l'accès aux banques commerciales incorporées dans le pays d'investir sur ces produits financiers ne suffisait pas. Celles-ci contournaient la barrière en prêtant de l'argent à de riches individus ou des entreprises importantes, qui à leur tour, acquièrent les bons du Trésor du gouvernement, et à la fin tous les partenaires trouvent leurs comptes.

Pour qu'il n'y ait aucun arbitrage de la part des banques, l'interdiction s'étale jusque sur le marché secondaire. Après la chute des prix du pétrole, son principal produit d'exportation, une récession et une dévaluation forcée de la monnaie, les autorités nigérianes sont à pied d'œuvre pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. Le pays a fermé ses frontières avec le Bénin pour plus de contrôle dans ses ports, afin de soutenir et protéger son secteur productif.

Pour sa part, la Banque centrale a mis plus de contraintes sur le financement des importations, ouvre le marché obligataire local à des investisseurs internationaux pour soutenir la stabilité du naira et force les banques à prêter aux entrepreneurs locaux. Le pari est risqué, car la mise en place d'un secteur productif compétitif peut prendre un certain temps et le fait que la moitié des investisseurs sur le marché monétaire (obligation à court terme) soit des étrangers, comporte son lot de risque.

Ceux-ci espèrent tirer profit d'un marché court qui actuellement, offre les meilleurs rendements (15%) sur ce type de produit dans le monde. L'environnement international y est favorable, car les marchés traditionnels sont désormais caractérisés par des rendements sur obligations proches de zéro, voire même négatifs. Mais un regain des taux en Europe et aux USA risquera de déconstruire tous les efforts consentis par la CBN jusqu'ici.

Pour les banques, il sera difficile de suivre. La banque centrale souhaite désormais que leurs encours de crédit à l'économie atteignent les 65% de leurs dépôts, d'ici fin décembre 2019. Mais dans le même temps, ces sociétés financières doivent se conformer à des régulations strictes en matière de créances douteuses et de renforcement des fonds propres.

Idriss Linge