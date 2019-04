Afrique du Sud : Standard Bank discutera du niveau d'exposition de ses activités aux risques climatiques en assemblée générale

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire sud-africain Standard Bank, qui est le plus important d'Afrique par le volume de ses actifs, tablera lors de son assemblée générale sur une résolution qui propose la publication d’un rapport sur le niveau d'exposition de ses activités aux risques climatiques.

« La société devrait, d'ici fin novembre 2019, produire et à un coût raisonnable un rapport de son évaluation des émissions de gaz à effet de serre résultant de son portefeuille de financement et son exposition aux risques de changement climatique dans ses activités de prêt, d'investissement et de financement », peut-on lire dans le document de convocation des actionnaires.

Il est peu probable que la résolution passe. Cette dernière a été proposée par deux actionnaires qui comptent pour 0,001% des droits de vote. Aussi, le conseil d'administration a recommandé qu'on ne vote pas pour cette résolution. De son point de vue, même si la proposition est légitime, Standard Bank n'a plus besoin de produire un rapport sur le risque climatique.

Depuis l'Accord de Paris de 2015, les grands acteurs de l'économie mondiale sont contraints de contribuer de manière significative et visible au ralentissement du réchauffement climatique. Le groupe bancaire sud-africain le reconnait, mais pense que cela n'est pas encore une question urgente.

Idriss Linge