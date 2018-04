Egypte : Banque Misr cherche à finaliser un prêt syndiqué de 1,6 milliard $ en faveur de l’économie égyptienne

(Agence Ecofin) - Banque Misr cherche à finaliser un prêt de 29,7 milliards de Livres égyptiennes (1,6 milliard $) au profit de l’économie Egyptienne. Ces ressources sont destinées au l’électricité, de la construction, du transport maritime et fluvial, des télécommunications, des engrais et bien d’autres financement de divers secteurs de l’économie du pays.

La banque qui est l’une des plus anciennes et importantes en Egypte apportera à elle seule près de 7,5 milliards de Livres égyptiennes (423,8 millions $) dans le cadre de ce cycle de financement. Elle présente cette opération, comme une traduction de sa volonté à soutenir l’économie nationale et contribuer à la création de richesse.

Banque Misr figure dans le top 20 des banques égyptiennes en termes de marketing et d'organisation de prêts syndiqués, ainsi que de projets de financement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, selon une évaluation Bloomberg 2017. La banque a également reçu un prix pour avoir été la meilleure banque en termes de financement de projets en Afrique en 2016, pour la deuxième année consécutive, par le magazine EMEA Finance.

Chamberline Moko