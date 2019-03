RDC : Equity Bank Congo obtient un appui financier de 2,8 millions $ pour étendre ses activités dans 40 villes en zones rurales d’ici 2021

(Agence Ecofin) - La banque commerciale congolaise Equity Bank Congo a obtenu un appui financier de 2,8 millions $ auprès de Financial Sector Deepening Africa (FSD Africa), une institution financée par le gouvernement britannique.

La filiale contrôlée à 79 % par le groupe financier kenyan Equity Group Holdings Ltd prévoit de renforcer son service Cash Express à travers le déploiement de 4000 nouveaux agents bancaires dans des zones mal desservies du pays d’ici 2021.

« Nous avons un réseau de plus de 2300 agents bancaires déployés dans plus de 50 villes. Au cours des trois prochaines années, nous souhaitons poursuivre le développement de notre réseau en formant 4000 agents bancaires qui seront déployés dans 40 nouvelles villes et localités, avec une attention particulière en zone rurale », a commenté Célestin Mukeba (photo), le directeur général d’Equity Bank Congo.

En plus du renforcement de son réseau, la banque congolaise prévoit accompagner des jeunes et des femmes dans le financement de leurs projets. Equity Bank envisage de leur accorder 10 000 crédits pour des montants non divulgués. Elle annonce également la signature de 5000 nouveaux contrats d’assurance au profit de sa clientèle.

Chamberline Moko