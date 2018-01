Banque Atlantique Cameroun vise un résultat net d’environ 5,4 milliards de Francs CFA pour le compte de l’exercice 2017

(Agence Ecofin) - La filiale au Cameroun du groupe ivoirien Atlantique Banque prévoit de réaliser un bénéfice net d’environ 5,4 milliards de FCFA, pour le compte de l’exercice annuel s’achevant au 31 décembre 2017, a appris l’Agence Ecofin de Daniel Touré, le Directeur Général de cette institution, lors d’une rencontre organisée mercredi 24 janvier 2018, avec ses clients partenaires.

« C’est une solide performance, compte tenu de l’environnement difficile et concurrentiel dans lequel nous opérons actuellement au Cameroun », a fait savoir M. Touré. Les détails de cette performance n’ont toutefois pas été révélées. Banque Atlantique revendique avoir atteint 140 milliards de FCFA de financement à l’économie au cours de cette période.

La banque qui a débuté ses opérations au Cameroun avec la difficile acquisition de l’ex Amity Bank, dit avoir traversé cette période de turbulences et souhaite désormais se concentrer sur la création de plus de valeurs. « Cela passe par un meilleur renforcement de notre relation avec nos clients que nous considérons désormais comme des partenaires. C’est pourquoi nous avons voulu les écouter aujourd’hui et mieux appréhender la relation que nous avons avec eux », a expliqué le DG.

Dans le sens de l’amélioration de ce partenariat avec sa clientèle, plusieurs mesures ont été annoncées avec notamment une digitalisation plus importante dans le cadre des certains services de banque de détail, mais aussi une approche d’accompagnement plus présente et effective, dans le cadre de la banque corporate.

Banque Atlantique compte aussi accroître son réseau des agences, pour desservir des zones où elle n’est pas encore présente, et travailler à renforcer le taux de disponibilité de ses distributeurs automatiques de billets qui, à la fin décembre 2017, avoisinait les 90%. Le management de l’institution ne s’est toutefois pas étalé sur les différents coûts qu’induira cette stratégie d’expansion et de renforcement de ses services, ni sur la manière dont elle sera financée.

Dans la foulée, la banque continue de renforcer son capital social, afin de se donner plus de marges. Il est annoncé aujourd’hui à 18,5 milliards de FCFA : « La règlementation nous donnent la possibilité de finaliser une augmentation sur une période de trois ans, nous effectuons donc progressivement la nôtre, dans le respect des règles », a confié Daniel Touré

Idriss Linge