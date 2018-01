La banque Outarde lance ses activités au Sénégal un an après l’obtention de son agrément auprès de la BCEAO

(Agence Ecofin) - L’homme d’affaires sénégalais Abdoulaye (Baba) Diaw (photo) a officiellement lancé la banque Outarde au sein de laquelle il est actionnaire majoritaire, le 22 janvier 2018, au Sénégal.

Un début des activités qui survient une année après l’obtention de l’agrément auprès de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Banque Outarde devient ainsi la 25e banque du Sénégal et est dotée d’un capital initial de 14 milliards de francs CFA. Ce qui la met bien au-dessus de la norme sous-régionale qui est de 10 milliards de FCFA

L’établissement bancaire dont le siège est à Dakar soutiendra prioritairement les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI) du Sénégal.

La banque sera dirigée par le français Olivier Santi, un ancien de chez BNP Paribas

Chamberline Moko