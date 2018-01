Cameroun : hausse de 50% des avoirs extérieurs des banques commerciales entre l'annonce de la crise des devises en 2016 et la fin octobre 2017

(Agence Ecofin) - Les avoirs extérieurs des banques commerciales au Cameroun ont atteint 934,7 milliards de FCFA à la fin du mois d'octobre 2017 a appris l'Agence Ecofin de sources officielles. C'est un niveau record sur la base des données remontant à 2008, et une hausse de 50%, comparées à leur niveau de 622,5 milliards de FCFA à la fin décembre 2016, lorsque les chef d'Etats de la CEMAC, réunis à Yaoundé, ont reconnu l'existence d'un problème de réserves de change.

Entre janvier et octobre 2017, les banques commerciales ont généré chaque mois, une moyenne d'avoirs extérieurs de 921,3 milliards de FCFA, contre une moyenne annuelle de seulement 451,7 milliards de FCFA sur la période allant de 2008 à la fin 2016.

Lorsqu'on sait que la BEAC désigne ces actifs sous l'appelation d'Avoir Extérieur du système monétaire, il apparait clairement que la quantité de ressources financières détenues par les banques commerciales du Cameroun à l'étranger a connu une forte augmentation.

Historiquement, les avoirs extérieurs des banques commerciales ont toujours progressé moins vite que leurs engagements extérieurs (règlement en devises). Mais ce qu'on a pu noter, c'est que la moyenne de la hausse des engagements extérieurs, qui était de 17% entre 2008 et 2016, a chuté pour se situer à seulement 3% sur les 10 premiers mois de 2017.

Ces indicateurs fournissent une information, simple, les banques ne font plus suffisament de paiement internationaux et accumulent d'importantes réserves extérieures. Les commentateurs de cette situation y vont chacun avec leur argumentaire. Un représentant d'une importante banque au Cameroun, a confié, que cette situation découle du manque de transparence et de règles claires dans la manière dont la banque centrale (BEAC) gère sa stratégie de rationnement d'accès à des devises qui sont devenus rares

Mais officiellement, aucune banque n'accepte d'avouer qu'elle fait de la spéculation sur la faiblesse, voir une possible dévaluation du franc CFA Afrique Centrale. « Ce risque existe et ce n'est pas nous qui le disons, les agences de notation, les analystes et même dans les discussions avec la BEAC, il est souvent admis que la ligne est très mince », nous a expliqué un banquier sous le couvert de l'anonymat. Si cela se confirme, il faudrait entendre par là que les banques commerciales camerounaises, au delà de spéculer sur une éventuelle dévaluation du FCFA, seraient en train d'offrir des services de protections contre une possible fluctuation de change à leurs clients recevant des paiements internationaux.

Au niveau de la BEAC, des sources indiquent que le problème n'est pas nouveau, et que les banques commerciales ont toujours eu des engagements extérieurs près de 1,5 fois inférieurs à leurs avoirs extérieurs. Mais le problème semble s'être aggravé et ces avoirs détenus par les établissements financiers à l'extérieur représentent près de 3 fois leurs engagements.

Or pour la BEAC, face à la pénurie de devise dans la zone, sa volonté est d'encourager le dynamisme d'un marché interbancaire, qui permettra aux banques de se soutenir entre elles, au fur et à mesure. Mais la mise en place d'un tel mécanisme est complexe. Déjà au Cameroun, les banques se prêtent entre elles à des conditions difficiles et le manque de confiance dans le système financier des autres pays rend les choses encore plus complexes au niveau sous régional.

Les conséquences de cette bataille de position, entre les banques commerciales et l'institution d'émission et de contrôle de la monnaie, se font déjà sentir. Dans un pays comme le Cameroun les principaux ingrédients du plat de nouritture le plus accessible (riz, sauce et poisson), qui sont majoritairement importés, commence à coûter cher.

Naïvement, les acteurs de la filière estiment que la faute revient au long délai de paiement des factures des fournisseurs inernationaux. Ils ne se doutent peut-être pas qu'ils sont des victimes d'une crise des devises dans la sous-région, qui se traduit par bataille de positions entre les intermédiaires financiers.

Idriss Linge