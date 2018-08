Nigérian : le groupe financier Diamond Bank Plc a accordé des crédits de 2,7 millions $ à 550 PME entre janvier 2017 et août 2018

(Agence Ecofin) - Diamond Bank Plc, un groupe bancaire coté sur le Nigerian Stock Exchange, a accordé des prêts pour un montant de 1 milliard de nairas (2,7 millions $) à 550 PME entre janvier 2017 et août 2018. Ces crédits ont été octroyés dans le cadre du programme de prêts basés sur les flux de trésorerie lancé par la banque en janvier 2017 en partenariat avec l’organisation Women’s World Banking (WWB).

Le groupe bancaire a déboursé une première partie des fonds, soit 267 millions de nairas lors de la phase pilote du programme et le montant restant soit 750 millions de Nairas a été alloué entre juin et août 2018.

Uzoma Dozie (photo), directeur général de Diamond Bank Plc a indiqué que ces prêts font partir de la stratégie d’inclusion financière mise en place par la banque et orientée vers l’octroi de financements aux PME. Cette stratégie vise à positionner Diamond Bank parmi les établissements financiers « les plus rentables et les plus dynamiques au Nigéria d’ici 2020 ».

Rappelons qu’en juillet 2018, Diamond Bank avait annoncé avoir accordé 105 millions de nairas (environ 300 000 $) de financements sur une période de 7 années à de jeunes entrepreneurs nigérians. C’était dans le cadre de son programme de formation des entrepreneurs sur la gestion d’entreprises.

Chamberline Moko