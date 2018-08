Paul-Harry Aithnard, nouveau patron d’Ecobank Côte d’Ivoire et Directeur régional pour la zone UEMOA

(Agence Ecofin) - Ecobank International Incorporated (ETI), le groupe bancaire panafricain, dont le siège est à Lomé, la capitale togolaise, a annoncé mercredi 22 août 2018, une valse de nominations au sein de son organe exécutif interne.

Ainsi, le Togolais Paul-Harry Aithnard est porté à la tête de la plus grande filiale régionale (Uemoa) : Ecobank Côte d’Ivoire. En outre, celui qui assurait jusqu’à présent la direction de la division en charge des valeurs mobilières et de la gestion de patrimoine et d’actifs du groupe créé en 1988, prendra les rênes du cluster régional (Zone Uemoa formée des pays de l’Uemoa proprement dite et de la Guinée), vers la fin de cette année.

Le Groupe dirigé par le Nigerian Ade Ayeyemi, informe que cette dernière nomination prendra effet à partir de novembre 2018, date à laquelle l’actuel directeur régional, l’ivoirien Charles Daboiko, prendra officiellement sa retraite.

Paul-Harry Aithnard a rejoint la banque panafricaine en 2008 en tant que Directeur Groupe en charge de la recherche. Avant cela, le Togolais a officié chez « BBSP Investment Advisory ».

Le nouveau directeur de la filiale ivoirienne d’Ecobank est titulaire d’une Maîtrise en Finances, d’une autre en Histoire de l’Université Paris IV ainsi que d’un diplôme en Administration des Affaires.

Le groupe bancaire a également annoncé les nominations avec effet immédiat, de la ghanéenne Joséphine Anan-Ankomah et du Congolais Yves Mayilamene, respectivement aux postes de Directrice Exécutive Groupe, Banque commerciale et Directeur Exécutif Groupe, Ressources Humaines.