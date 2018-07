La Fondation BGFIBank inaugure la salle parentale de l'École maternelle communautaire de Ribeira Afonso, à São Tomé et Príncipe

(BGFIBank ) - La Fondation BGFIBank a inauguré ce lundi 16 juillet 2018 la salle parentale de l'Ecole maternelle communautaire de Ribeira Afonso, à São Tomé et Príncipe. La mise en oeuvre de ce projet dénommé "Investir dans l'éducation de la petite enfance", qui tient notamment compte des priorités nationales en matière d'éducation, faisait suite à la signature d'une convention de partenariat avec l'ONG HELPO pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants défavorisés de la commune de Ribeira Afonso.

La cérémonie d'inauguration officielle à laquelle assistaient entre autres invités, l'Archevêque de São Tomé et Príncipe, Monseigneur Manuel Antõnio Mendes DOS SANTOS, le Ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Monsieur Emilio Fernandes LIMA, le Maire de la Commune de Ribeira Afonso, Monsieur Paulo BACUDA, ainsi que le Représentant résident de l'UNICEF, Madame Mariavittoria BALLOTTA, a été un moment fort pour les habitants de cette commune qui possède le taux d'éducation préscolaire le plus bas du pays.

La construction de la salle multifonction, entièrement financée par la Fondation BGFIBank à hauteur de dix millions huit cent cinquante mille francs CFA (10 850 000 F.CFA), vise à la prévention de l’échec scolaire à travers l'éducation parentale au sein de l'unique école maternelle communautaire de Ribeira Afonso, située dans le district de Cantagalo. "L’éducation et la protection de la petite enfance sont la base d’une réussite future dans la vie en matière de bien-être, d’employabilité et d’intégration sociale, surtout pour les enfants issus de milieux défavorisés. Il ne suffit pas seulement de construire une école pour que les enfants soient éduqués : la sensibilisation et la formation des parents jouent un rôle essentiel" a souligné le Ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Monsieur Emilio Fernandes LIMA lors de son intervention. La salle multifonction servira d’une part de salle de formation pour l’éducation des parents de cette commune autour des soins, de la nutrition, de la santé et de la stimulation des enfants, et d'autre part, de réfectoire pour les nombreux enfants de la maternelle.

A propos de la Fondation BGFIBank

Le Groupe BGFIBank s'est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si cet engagement sociétal implique une dimension sociale tournée vers les besoins et le bien-être de ses salariés et une dimension environnementale tournée vers la protection de l'environnement, il ne se réduit pas à cela. En effet, cet engagement comporte également une dimension citoyenne qui suppose la prise en compte des besoins de la société civile, en contribuant, entre autres, à lutter contre l’exclusion, les inégalités ou la pauvreté. La Fondation BGFIBank contribue concrètement à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions d’intérêt général au profit de tous. Porteuse de valeurs de solidarité, la Fondation est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d'accueil dans l'ensemble de ses pays d'implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives locales ciblées, des projets dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires. Elle intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation.