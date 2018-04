Après les Seychelles, le groupe pakistanais Bank Al-Habib s’implante au Kenya

(Agence Ecofin) - La Banque centrale kenyane a annoncé, dans un communiqué rendu public le 18 avril, avoir accordé une autorisation au groupe bancaire pakistanais Bank Al-Habib pour ouvrir un bureau de représentation, destiné à servir l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale.

«L’autorisation d’ouverture d’un bureau de représentation a été accordée à Bank Al-Habib Ltd (BAHL), une banque commerciale basée au Pakistan, et qui offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des services de financement du commerce international.», a précisé la banque centrale.

«Ce bureau de représentation explorera les opportunités d'affaires au Kenya et dans l'ensemble des sous-régions de l'Afrique de l'Est et de l’Afrique centrale dans le cadre de la stratégie d'expansion à l’international de BAHL. Il servira également à promouvoir la croissance des échanges commerciaux entre le Kenya et le Pakistan.», a-t-elle ajouté.

Bank Al-Habib avait déjà ouvert en 2014 un bureau de représentation aux Seychelles.

Le groupe, qui opère aussi à Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Chine et en Turquie, dispose de 6,5 milliards de dollars d’actifs et d’un réseau de 661 agences.

