Kenya : Prime Bank lance une unité « d’automobile bancaire » pour conquérir une nouvelle clientèle

(Agence Ecofin) - La banque commerciale kényane Prime Bank a lancé ce 21 mars 2018 une unité dénommée « Bank on Wheels », destinée à proposer des services bancaires mobiles à des entreprises et des particuliers. Au moyen d’un véhicule, l’établissement bancaire sillonne les rues et les quartiers des villes au Kenya pour proposer à sa clientèle divers services bancaires.

« Ce concept innovant vise à rapprocher les services bancaires des locaux, des commerciaux et des clients tels que les supermarchés et les stations-service, les individus » a déclaré Bharat Jani, directeur général de Prime Bank.

L’unité bancaire mobile de Prime Bank permettra aux clients « de faire des dépôts de chèque, de demander le solde de leurs comptes, de recevoir des relevés de comptes et d’effectuer des retraits d’argent aux heures indiquées et via un distributeur automatique de billet » a fait savoir Bharat Jani.

En mettant en place cette initiative de banque mobile, Prime Bank espère rapprocher la banque de sa clientèle et répondre à la concurrence dans le secteur bancaire kenyan.

Mais il faut dire, que ce type d’initiative a déjà été mis en œuvre dans d’autres pays notamment de l’Afrique centrale (Cameroun), avec un succès mitigé.

Chamberline Moko