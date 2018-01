Zimbabwe : Standard Chartered Bank a déjà investi plus de 7,1 millions $ pour la rénovation de son réseau d'agences

(Agence Ecofin) - La filiale au Zimbabwe du groupe bancaire britannique Standard Chartered Bank (StanChart) annonce avoir injecté plus de 7,1 millions $ dans le cadre de sa stratégie visant à redimensionner ses agences à travers le pays.

Harton Maliki, directeur des services de banque de détail à StanChart Zimbabwe, a aussi fait savoir que des agences de la banque ont été délocalisées vers des emplacements mieux adaptés et plus accessibles à la clientèle, tandis que d’autres agences ont fusionné.

Au total, 12 agences de l’établissement bancaire ont été rénovées dans le cadre de ce projet d’optimisation. « La banque n’a plus besoin de grands espaces pour ses agences. Les avancées technologiques dans le domaine du numérique nous incite à mettre en place des services bancaires mobiles et en ligne permettant de proposer des solutions rapides, pratiques et accessibles à notre clientèle » a affirmé M. Maliki.

Chamberline Moko