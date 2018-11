Tunisie : les banques cotées bénéficient d'un solide crédit de confiance de la part des investisseurs de la Bourse

(Agence Ecofin) - Les investisseurs sur la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunisie ont continué d'afficher une forte confiance dans le secteur bancaire. Au terme des 9 premiers mois de 2018 l'indice qui regroupe les banques affichait une progression de 28,62%.

C'est la troisième plus importante progression indicielle de ce marché financier, derrière celui des secteurs de l'agroalimentaire et des matériaux de base. Aussi, l'indice des banques a fait mieux que le Tunindex et le Tunindex 20, qui eux n'ont progressé respectivement, que de 24,2% et 25,6%.

Les banques ont de quoi séduire les investisseurs. A la fin du mois de septembre 2018, elles cumulaient un produit net bancaire pour la période courant depuis le début de l'année 2018, de 2,95 milliards de dinars (1 milliard $). Une performance qui est en hausse de 18,2%.

Rappelons cependant que cette hausse des revenus dans le secteur bancaire tunisien est aujourd'hui largement tributaire des placements sur des obligations de l'Etat tunisien. De récentes analyses ont indiqué que ce choix d'exploitation comportait un certain niveau de risques latents. Dans le même temps, les banques, qui sont elles mêmes investisseurs, partagent les défis liés aux autres secteurs.

Idriss Linge