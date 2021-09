RDC : le FPM SA et RAWBANK procèdent à la signature d’un contrat de financement d’une valeur de 3 millions $

(RAWBANK) - Résolument engagée pour l’inclusion financière en RDC, Rawbank a procédé à la signature d’un protocole d’accord sur une ligne de financement avec le FPM SA. La signature de la convention s’est déroulée à Kinshasa en présence de M. Carlos Kalambay Kabangu, Directeur Général du FPM SA et de Mr Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank.

Le FPM SA, fonds dédié à l’inclusion financière en RDC, a pour objectif de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Créé en 2015, le FPM SA est une société financière agréée par la Banque centrale du Congo en février 2015. Ses actionnaires, KfW (Banque de développement allemande), BIO (Banque de développement belge), Cordaid et Incofin cvso, l’ont doté d’un capital social de 23,4 millions USD. Le FPM SA a aussi reçu un appui financier de la Banque mondiale depuis 2016. Les Fonds a développé un portefeuille de crédits de près de 23,75 millions USD au profit de 17 institutions financières en RDC (Banques, IMF et Coopec).

Le FPM SA et Rawbank entretiennent une relation de confiance depuis plusieurs années : ensemble, les deux institutions ont conclu de nombreux partenariats, d’un montant respectif d’1,5 millions USD en mars 2018, de 500 000 USD en 2019 puis de 3 millions USD en 2021. A ce jour, le total des encours du FPM SA auprès de Rawbank s’élève à 7millions USD dont 5 millions USD en cours et 2 millions USD a décaissé dans les prochains mois.

L’ensemble de la nouvelle ligne de financement signée ce jour, sera consacré au soutien des micros, petites et moyennes entreprises congolaises affectées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. L’inauguration de ce partenariat traduit l’engagement de la Banque aux côtés de sa clientèle en cette période difficile.

« Rawbank est soucieuse de toujours contribuer à favoriser la stabilité et l’efficience du système financier congolais. La relation que nous avons nouée avec le FPM SA au cours des dernières années traduit la confiance accordée à Rawbank par les institutions financières nationales et internationales. Le FPM SA et Rawbank partagent des objectifs communs pour renforcer le dynamisme de l’économie congolaise, notamment de développer le secteur des PMEs dont les opportunités sont nombreuses mais dont le véritable essor au niveau national se fait encore attendre.» a déclaré Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank.

Grâce à la confiance accordée par des partenaires internationaux dont la Société Financière Internationale (SFI), filiale de la Banque Mondiale, la TDB ou encore la BAD, Rawbank est devenu le premier partenaire des petites et moyennes entreprises en RDC. La Banque a développé les programmes de formation Business Edge et Lady’s First afin de renforcer les capacités des entrepreneurs, de faciliter leurs accès aux financements et d’ainsi développer le tissu économique local.

À propos de Rawbank

Forte de plus de 1850 collaborateurs avec plus de 100 points de vente, un bureau de représentation à Bruxelles, 230 distributeurs automatiques de billets, plus de 400 000 clients et plus 28% de parts de marché, RAWBANK accompagne le développement de l’économie congolaise. Au service des particuliers, des PME, des entreprises et des institutions, Rawbank est notée par Moody’s, certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001 et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (IFC, BADEA, Shelter Africa, TDB, BAD, Afreximbank et AGF). Sûreté, rentabilité et pérennité sont les priorités opérationnelles de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance, notamment en direction des particuliers et du secteur privé. Notre vaste réseau d’agences e est l’un des plus développé du secteur bancaire congolais, implanté au sein des 19 provinces du pays, entre autres le Grand Katanga, le Grand Kasaï, les deux Kivu, l’équateur et le Kongo Central. L’objectif de RAWBANK et de donner accès à ses clients Corporate, PME, Particulier, aux techniques, services et produits les plus modernes des secteurs bancaires et financiers, d’où la pertinence de son slogan : "RAWBANK is my bank".