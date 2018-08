Le français BNP Paribas a empoché 78,5 millions d'euros de dividendes au titre d’une de ses filiales au Maroc

(Agence Ecofin) - Le 17 juillet 2018 dernier était jour d'encaissement pour les actionnaires de la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI). En sa qualité d'actionnaire majoritaire avec 66,7% des participations, le groupe français BNP Paribas s'est rempli les poches avec une cagnote de 859,9 millions de dirhams, soit un peu plus de 78,5 millions d'euros de dividende brut.

Pour chaque action détenue, les investisseurs, parmi lesquels on retrouve Axa Assurance Maroc (8,8%) et Holmarcom (8,4%), ont recu chacun un dividende total de 97 dirhams, dont 30 au titre de rémunération normale et 67 au titre de rémunération exceptionnelle.

Sur les 14 exercice précédant 2017, la BMCI n'a payé que deux fois un dividende exceptionnel, et cela n'a jamais dépassé les 20 dirhams. Dans ce contexte, la décision d'une rémunération exceptionnelle des actionnaires à 67 dirhams, peut suprendre.

L'Agence Ecofin a pu noter qu'une telle décision ne peut passer en Assemblée Générale que si le groupe français l'approuve. Selon ses compte de l'exercice 2017, son droit de vote au sein de BMCI était de 67%. Or on relève que, déjà pour le compte de l'exercice 2016, le payout (valeur du dividende comparée au bénéfice net par action) était de 153,4%, contre 79,5% pour l'exercice 2015.

Pour le compte de l'exercice 2017, le payout de BMCI a atteint le niveau record de 235,46%. Il est à noter que la progression du bénéfice net par action à 41,2 dirhams n'a été que de 26,4%, alors que l'année 2016 affichait 32,6 dirhams.



Ces chiffres étonnants sont notés, alors qu'un média marocain, citant des sources anonymes, assure que BNP Paribas serait en passe de céder sa filiale marocaine au profit d'un investisseur émirati. Mais il faut dire qu'aucune donnée officielle, ni du groupe, ni de sa filiale au Maroc, ne permet pour l'instant de soutenir cette information.

Idriss Linge