Le Président du Groupe BGFIBank rencontre le Senior Vice-Président de la Banque Africaine de Développement

(BGFIBank) - Le Président du Groupe BGFIBank, Henri Claude OYIMA a rencontré ce 19 juillet 2019 le Senior Vice- Président de la Banque Africaine de Développement (BAD), M. Charles O. BOAMAH.

Cette rencontre, qui a eu lieu au siège de la Banque Africaine de Développement à Abidjan, a été l’objet des échanges entre les deux hommes et a permis à Henri Claude OYIMA de mettre en exergue la stratégie de développement de BGFIBank sur le continent et notamment dans les 10 pays dans lesquels le Groupe est présent.

«A l’instar de la Banque Africaine de Développement (BAD), nous croyons au développement de l’Afrique, nous croyons en l’Afrique qui entreprend et dont les changements majeurs et visibles depuis plus d’une décennie, nous confortent dans cet accompagnement que nous offrons à nos clients, particuliers comme entreprises dans cette croissance économique. C’était donc l’occasion pour moi de présenter le modèle de développement du Groupe BGFIBank, de décliner son modèle de gouvernance et ses dispositifs de surveillance sur base consolidée des filiales, et de présenter l’actionnariat privé de la société tête du Groupe ainsi que les dispositifs de maîtrise des risques » a indiqué Henri Claude OYIMA.

En marge de la visite à la Banque Africaine de Développement, Le Président Directeur Général du Groupe BGFIBank a également rencontré, le Secrétaire Général de la Commission Bancaire de l’UMOA avec lequel il a échangé sur la situation des filiales du Groupe BGFIBank en zone UMOA et sur des questions liées aux outils et méthodes de supervision sur base consolidée des filiales.