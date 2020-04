L'AUDA-NEPAD et Ecobank définissent un cadre continental pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises africaines

(NEPAD ) - Le Dr Ibrahim Mayaki, Secrétaire exécutif de l'AUDA-NEPAD, et M. Ade Ayeyemi, Directeur général du groupe Ecobank, ont convenu de collaborer à une initiative continentale dont le but est de soutenir les micro et petites et moyennes entreprises (MPME) africaines face aux défis économiques et sociaux posés par la pandémie de COVID-19.

Cette initiative a pour objectifs de :

Créer une plateforme centralisée qui abordera les enjeux, les défis et les besoins des MPME pendant et après la COVID-19, et qui sera un outil global, flexible, complet et universel pour les MPME dans les secteurs formel et informel sur le continent ;

Identifier les opportunités et les moyens novateurs d’appuyer et de protéger les MPME et les opportunités d'emploi, notamment dans les entreprises alimentaires et agroalimentaires, les start-ups technologiques, les entités spécialisées dans la santé et celles qui opèrent en parallèle des chaînes d'approvisionnement, en notant que les MPME représentent environ 90 % des entreprises dans la plupart des économies africaines ;

Coordonner et harmoniser les initiatives et les efforts en cours qui aident les MPME à accéder à l'information, au financement et aux mesures de relance budgétaire pendant l'épidémie. La plateforme vise également à garantir un accès continu des MPME aux marchés nationaux, régionaux et continentaux tout en formulant des recommandations aux décideurs politiques sur les solutions à apporter aux dettes intérieures qui pourraient être remises en question en raison des difficultés économiques auxquelles les États membres seront confrontés.

Le Dr Ibrahim Mayaki a souligné que « la pandémie COVID-19, tout en frappant les économies mondiales, aura un effet dévastateur sur les économies et les entreprises africaines. »

« L'AUDA-NEPAD et le groupe Ecobank ont l'intention de construire conjointement une plateforme continentale fondée sur notre campagne initiale ‘100 000 PME en 2020’ quiapportera une réponse immédiate à l'impact potentiel de COVID-19 sur les PME et la création d'emplois sur le continent », a déclaré le Dr Mayaki.

Il a également ajouté que l'AUDA-NEPAD s'appuiera sur ses instruments, réseaux et programmes existants pour rassembler les parties prenantes autour d'une plateforme numérique qui mettra en avant et suivra les progrès réalisés.

M. Ade Ayeyemi a précisé que la fragilité de certaines économies africaines est plus prononcée avec l'impact de COVID-19 et par conséquent la coordination continentale est essentielle pour soutenir les mesures nationales prises par les gouvernements afin d’endiguer la propagation du virus sur le continent. Il a en outre souligné que les MPME, qui constituent une grande partie des différentes économies africaines, ont une capacité d'absorption faible ou nulle face aux effets de la pandémie.

« En tant que partenaire de longue date de l'AUDA-NEPAD, nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec l'Agence pour codiriger cette plateforme continentale qui apportera aux MPME des connaissances, des ressources, un mentorat, une expertise technique et un soutien financier pour assurer la durabilité de leurs entreprises pendant et après la COVID-19. L'objectif de la plateforme continentale est en effet conforme à la vision d'Ecobank, qui est de contribuer au développement économique et social de l'Afrique, notre continent, » a déclaré M. Ayeyemi.

À propos la plateforme :

L'AUDA-NEPAD et le groupe Ecobank travailleront avec d'autres institutions et entreprises africaines qui partagent notre vision afin d'utiliser la plateforme pour le suivi et l'analyse comparative, permettant ainsi aux membres et aux MPME de faire part de leurs expériences, des meilleures pratiques, des politiques nationales et des défis, et de disposer de ressources pour aider les entreprises et les économies africaines à surmonter les défis posés par la pandémie. Cela permettra de hiérarchiser les actions de l'Agence à court, moyen et long terme vis-à-vis des États membres et des partenaires, afin i) d'atténuer l'impact économique de COVID-19, et ii) de tirer parti des enseignements tirés du projet 100 000 PME et d'autres initiatives nationales, régionales et continentales visant à accroître le niveau de résilience des économies africaines face à la pandémie.

À propos du plan d'action de l'AUDA-NEPAD pour la lutte contre le COVID-19 :

Le plan d'action AUDA-NEPAD COVID-19 est une réponse proactive, efficace et directe pour améliorer la couverture continentale et l'accès à des services de santé durables et résistants, tout en assurant la protection des fondements économiques de l'Afrique. L'ensemble des domaines thématiques abordés par le plan crée un écosystème permettant au secteur privé de contribuer à sa mise en œuvre et de bénéficier de sa valeur ajoutée, en ouvrant de nouveaux marchés selon une approche gagnant-gagnant. L'AUDA-NEPAD bénéficiera d'investissements financiers et de dons pour son plan d'action de réponse au COVID-19. L'Agence jouera le rôle d'intermédiaire entre les différents prestataires de services et les gouvernements, et coordonnera la chaîne de valeur, des opérations aux mécanismes institutionnels.

À propos d'Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’)

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la maison-mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15 000 employés et sert plus de 20 millions de clients à travers ses pôles services bancaires aux particuliers, aux PMI-PMEs et aux grandes entreprises dans 33 pays africains. Le Groupe a une licence bancaire en France et des bureaux de représentation à Addis Abéba en Ethiopie, Johannesburg en Afrique du Sud, Pékin en Chine, Londres au Royaume-Uni et Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires par le biais de comptes de dépôt, prêts, trésorerie, conseil, financement du commerce, titres et gestion d’actifs. ETI est cotée à la Nigerian Stock Exchanges à Lagos, à la Ghana Stock Exchange à Accra, et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ecobank.com