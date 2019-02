Le groupe financier nigérian Access Bank reçoit le feu vert pour l'émission de ses obligations vertes de 15 milliards de nairas

(Agence Ecofin) - Au Nigéria, le groupe bancaire Access Bank a reçu le feu vert du régulateur du marché financier locale, la Securities and Exchange Commission, pour l'émission de ses Green Bonds (obligations vertes) d'un montant de 15 milliards de nairas (41,5 millions $).

Cet emprunt obligataire aura une maturité de 5 ans et offre un taux d'intérêt fluctuant entre 14,90% et 15,10%. Les souscriptions des investisseurs sont attendues entre le 21 et 28 février inclus. L’initiative a bénéficié de la note B2 de la part de la firme de notation Moody's.

Access Bank est la première entreprise africaine à émettre des obligations conforme aux standards du Climate Bond Initiative. Rappelons que la banque a lancé en juin 2018 le programme de développement d'un marché pour les transactions sur les obligations vertes au Nigéria, avec l'entité de supervision des transactions sur titre hors cote.

Idriss Linge