Niger : Banque Atlantique finance la construction et l’équipement d’un bloc de maternité

(BANQUE ATLANTIQUE) - Dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la Santé Publique, Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), finance une infrastructure d’accueil et des équipements pour le compte du Centre de Santé Intégré de TAGABATI dans le département de KOLLO.

M. N’gan COULIBALI, Directeur Général de Banque Atlantique et Docteur Idi Illiassou MAINASSARA, Ministre de la Santé Publique ont procédé le 26 décembre 2019 à la signature de cette convention portant sur le financement et l’équipement d’un bloc de maternité au sein du Centre de Santé Intégré (CSI) de TAGABATI. La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Seibou ALI, Maire de KARMA, localité abritant le CSI et de plusieurs collaborateurs du Ministère de la Santé Publique ainsi que de la banque.

Aussi, Banque Atlantique s’engage dans la construction d’un bloc de maternité entièrement équipé, dédié à l’accouchement, la consultation gynéco obstétricale, l’hospitalisation gynéco obstétrique, et la prise en charge en matière de soins néo-nataux. L’ouverture de l’édifice en question est prévue au mois de février 2020 et permettra au CSI de TAGABATI de disposer d’infrastructures et d’un plateau technique facilitant l’accès aux soins.

Cet objectif nourrit l’investissement de Banque Atlantique sur quatre (4) axes d’intervention (social ; entreprenariat ; environnement ; culture) à travers des actions concrètes initiées en faveurs des populations, particulièrement les franges les plus démunies.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché.

Banque Atlantique, présente dans les huit pays de l’espace UEMOA, s’appuie, également, sur les filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantic Asset Management

Assurances : Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo

Banque Atlantique est une filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc(BCP)

A propos du groupe BCP

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie (25% de PdM). En Afrique, il est le sixième groupe bancaire par la taille de ses fonds propres.