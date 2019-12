Pour faciliter les transferts internationaux, la Beac injecte 3 millions d’euros, dans les banques chaque semaine

(Agence Ecofin) - Selon Investir au Cameroun, depuis environ un mois, la Beac, institut d’émission commun aux six pays de la Cemac (Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la RCA et la Guinée Équatoriale), implémente une nouvelle mesure visant à fluidifier et à raccourcir les délais des transferts internationaux des agents économiques.

De sources internes à cette banque centrale, un volant de devises équivalent à 3 millions d’euros, soit près de 2 milliards de FCFA, est mis à la disposition des banques en activité dans la zone Cemac, chaque semaine. Cette enveloppe, apprend-on, permet aux banques commerciales d’effectuer elles-mêmes et directement les transferts internationaux inférieurs à 50 millions de FCFA, sans recourir à la banque centrale.

Ce volant de devises hebdomadaire vient ainsi s’ajouter au 30% des devises rapatriées par les opérateurs économiques, et qui selon la nouvelle réglementation de change doivent être conservées par les banques, afin de pouvoir satisfaire les besoins courants de leur clientèle. 70% de ces devises rapatriées devant être rétrocédées à la Beac, selon la réglementation susmentionnée.

Ces injections hebdomadaires des devises dans le circuit bancaire permettent de renforcer les mesures d’assouplissement prises par la Beac, suite à la pénurie des devises déclenchée dans la zone Cemac dès l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de change, en mars 2019.

Brice R. Mbodiam