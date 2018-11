Les 10 premiers groupes bancaires de l’espace Umoa, selon la BCEAO

(Agence Ecofin) - Voici le top 10 des groupes bancaires exerçant dans l’UMOA, selon la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

1- Ecobank

Avec une part de marché de 14% en 2017, le groupe Ecobank, dont le siège est à Lomé, est le plus important groupe bancaire opérant dans l’UMOA. Présent dans tous les pays de l’Union, il détient 9,2% des guichets, 18,5% des GAB, 15,2% des comptes de la clientèle. Et contribue à hauteur de 15,4% à la formation du résultat net global provisoire du système bancaire.

2- Bank Of Africa

Constitué de huit (8) banques et présent dans sept pays de l’UMOA, le groupe Bank Of Africa (BOA) détenu par le Marocain BMCE est le deuxième dans cette liste, avec 10,5% du total des bilans. Il concentre 10,8% des guichets, 9,8% des GAB, 16,7% des comptes bancaires de la clientèle, et réalise 15,1% du résultat net global provisoire.

3- Société Générale

Le groupe Société Générale occupe la troisième place, avec une part des actifs de 9,8%. Société générale, présente dans cinq (5) pays de l’UMOA, totalise 5,8% des guichets, 8,9% des GAB, 7,4% des comptes bancaires de la clientèle, 15,3% du résultat net global provisoire. Société Générale Côte d’Ivoire est la plus grosse filiale de l’Union.

4- Atlantic Business International (ABI)

Au quatrième rang, Atlantic Business International (ABI), très actif dans la zone à travers Banque Atlantique. La filiale ouest-africaine du Marocain Banque Centrale Populaire (BCP), est présente dans tous les pays de l’Union, avec huit (8) filiales et une (1) succursale. ABI, avec 9,6% de part de marché détient 8,2% des guichets, 7,4% des GAB, 7,5% des comptes de la clientèle. Son résultat en 2017, représente 4,6% du résultat net global provisoire.

5- Attijariwafa bank

Logé à la cinquième place, Attijariwafa bank confirme le leadership marocain dans l’Umoa. Le Marocain couvre six (6) filiales et trois (3) succursales pour 7,7% des actifs du secteur bancaire des Etats de l’Union. Il pose son enseigne sur 12,3% du réseau de guichets, 7,9% des GAB, et détient 9,2% des comptes de la clientèle. Son résultat est estimé à 9,3% du résultat net global provisoire.

6- NSIA Banque, ex-Diamond Bank

Le groupe ivoirien NSIA Banque, nouvellement lancé sur ce segment reprend le patrimoine du géant Diamond Bank, qu’il a racheté en 2017. Avec deux (2) filiales et trois (3) succursales, NSIA Banque occupe la sixième place et représente 5,5% du total des bilans de l’Union, 5% des guichets, 5,4% des GAB, 5,2% des comptes de la clientèle. Sa contribution au résultat provisoire d’ensemble est estimée à 5,4%.

7- Coris Bank International

Le groupe burkinabè Coris Bank International (CBI) est le 7e groupe bancaire le plus important. Coris détient 5,3% des bilans de l’Union, totalise 2,7% des guichets, 2,2% des GAB, 3,4% des comptes de la clientèle, et 2,6% du résultat net global provisoire.

8- Oragroup

Oragroup, basé à Lomé est au huitième rang. Il possède 4,3% des actifs bancaires, 3,8% du réseau, 3,2% des GAB et 3,2% des comptes de la clientèle. La banque qui annonce son entrée en bourse d’ici février 2019, réalise 6,5% des résultats du secteur bancaire de l’union en 2017.

9- BNP Paribas

Première banque de la zone euro en 2016, 5ᵉ groupe bancaire international, la Banque française BNP Paribas ne vient qu’à l’avant-dernière place de ce top 10. Sa part de marché se situe à 4,1% à fin décembre 2017. Avec quatre (4) filiales, le groupe détient 3,7% des guichets, 4,8% des GAB, 3,4% des comptes de la clientèle, et 5,2% du résultat net global provisoire.

10- BSIC

La Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC) a 7 filiales dans la zone. 2,9% du total des actifs, 4% du réseau de guichets, 4% des GAB, 2,1% des comptes de la clientèle, et 4% du résultat net global provisoire. La Banque libyenne est le dixième groupe bancaire dans l’UMOA.

Fiacre E. KAKPO