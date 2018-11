Cameroun : la SFI et Atlantique Finance s’engagent dans un projet d’inclusion financière de 1,6 million $

(Agence Ecofin) - Le groupe Atlantic Financial Afrique centrale et de l’Est (AFG C&EA) a conclu un accord d’un montant de 1,6 million $ avec la Société Financière Internationale (SFI) pour le compte de ses deux filiales au Cameroun que sont Banque Atlantique et Atlantique Assurances

Ce financement permettra au groupe Atlantic Financial Afrique controlé par le marocain Banque Centrale Populaire (BCP) « d’accroitre l’accès aux services financiers en direction des personnes à faible revenu, des petits entrepreneurs et des populations rurales », apprend-t-on du communiqué publié par la SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale en charge du secteur privé dans les pays émergents.

Dans le cadre de ce partenariat qui s’étalera sur une période de trois années, la SFI s’est engagée à aider la Digital Business Solution (DBS), la branche numérique du groupe financier AFG à lancer des produits d’épargne, de prêt et d’assurance numériques en direction des Camerounais à faible revenu.

Rappelons que la SFI s’est fixée comme objectif d’améliorer l’accès à des services financiers en faveur de 600 millions de personnes dans le monde d’ici 2020.

Chamberline Moko