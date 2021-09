5 nouveaux engagements de la BOAD pour un montant global de 60 milliards FCFA

Construction d’une plateforme logistique au niveau du pôle agroalimentaire de l’agglomération du Grand Nokoué, à Abomey Calavi, en République du Bénin . D’une superficie de 168 ha, la plateforme permettra d’améliorer la qualité de service des activités de vente en gros et d’exportation de produits agroalimentaires au Bénin. La réalisation du projet contribuera également à la création d’au moins 200 emplois directs (temporaires) et de 820 emplois indirects et induits. Par ailleurs, la réalisation des travaux de préparation et de construction permettra de transférer les activités de gros du marché de Dantokpa, et donnera aux femmes de la Commune d’Abomey-Calavi, une opportunité d’améliorer leur revenu en exerçant des activités de petit commerce et de restauration au voisinage du chantier. Montant de l’opération : 20 milliards FCFA .