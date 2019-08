Egypte : Banque du Caire réaffirme son engagement à ouvrir une part minoritaire de son capital à des investisseurs non publics

(Agence Ecofin) - Banque du Caire, une banque publique en Egypte a réaffirmé son engagement à ouvrir une part minoritaire significative de son capital à des investisseurs privés. Cette annonce est constamment réchauffée par des dirigeants de l'entreprise financière et cette fois encore, c'est le duo Président du conseil d'administration et Directeur général qui a précisé que l'opération sera réalisée vers la fin de l'année 2019.

Banque du Caire prévoit en effet depuis plus d'un an, d'ouvrir 30 à 40% de son capital. Ce qui devrait se passer via une offre publique initiale sur la Bourse du Caire, combinée à des placements privés à des investisseurs internationaux. La Banque pourrait mobiliser via l'opération, entre 300 et 400 millions $. Au regard de l'engouement sur l'introduction en bourse de Fawry, les observateurs s'attendent, à ce que cette ouverture de capital rallie l'intérêt des investisseurs.

L'établissement financier revendique 5% de part de marché dans le secteur bancaire égyptien. Pour l'exercice 2018, la banque a réalisé une marge nette de 2,5 milliards de Livres égyptiennes (150 millions $). La banque d'affaire égyptienne EFG Hermes et la britannique HSBC sont les entités qui travaillent à la structuration de l'opération d'ouverture de capital.

Idriss Linge