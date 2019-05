BGFIBank Gabon : un bénéfice net en augmentation de 87.5% en 2018

(BGFIBank) - L’Assemblée Générale des actionnaires de BGFIBank Gabon s’est tenue le vendredi 17 mai 2019 au siège social de la banque, sous la présidence de M. Henri Claude OYIMA (photo), Président du Conseil d’Administration.

A l’ouverture de la séance, Mme Ludwine OYENI AMONI, Directeur Général de BGFIBank Gabon, a présenté le rapport d’activités de la banque ainsi que ses performances financières au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Les Commissaires aux Comptes, PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young, ont présenté leur rapport d’audit sur les états financiers annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que leur rapport spécial sur les conventions réglementées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Il ressort que BGFIBank Gabon a poursuivi sa croissance en 2018 avec des performances qui lui ont permis de consolider sa solidité financière et son positionnement sur ses principaux marchés.

Il en résulte au terme de cette Assemblée Générale que BGFIBank Gabon a réalisé un total de bilan de FCFA 1 109 130 356 295, en augmentation de 2%, des crédits à la clientèle de FCFA 719 123 379 631 en augmentation de 7%, des dépôts de la clientèle de FCFA 914 188 960 322 en augmentation de 5,6%, des capitaux propres de FCFA 100 023 121 399 et un bénéfice net de l’exercice de FCFA 15 233 980 690 en augmentation de 87,5% par rapport à l’exercice 2017.

L’Assemblée Générale a décidé la distribution d’un dividende brut par action de FCFA 1900, représentant un montant global de FCFA 10 242 894 300.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a décidé de nommer madame Ludwine OYENI AMONI en qualité d’administrateur exécutif et Monsieur Côme TIENT A en qualité d’administrateur indépendant pour une durée de 6 ans.

Enfin, l’Assemblée Générale a enregistré la décision de la COBAC portant autorisation préalable pour l’augmentation du capital social de la banque.

A propos du Groupe BGFIBank

BGFIBank est un groupe financier international multi-métiers qui compte plus de 2.000 collaborateurs présents dans 11 pays. Il accompagne au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal. Les équipes du Groupe BGFIBank dispensent chaque jour à sa clientèle des conseils et des services haut de gamme et adaptés à leurs besoins autour des quatre métiers principaux que sont la banque commerciale, la banque d’investissement, les services financiers spécialisés et l’assurance.