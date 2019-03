La Banque extérieure d'Algérie augmente son capital à 1,93 milliard de dollars

(Agence Ecofin) - La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a annoncé, dans un communiqué publié le 19 mars, qu’elle allait augmenter son capital de 150 milliards de dinars algériens à 230 milliards de dinars (1,93 milliard de dollars).

Cette augmentation du capital, qui a été proposée par le Conseil d’administration de la banque et avalisée par le Conseil de la monnaie et du crédit, «s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement visant notamment, un redéploiement à l’international dans la perspective d’ouvrir un établissement bancaire en France, d’une part, et l’accroissement des parts de financement en interne, d’autre part», a précisé la BEA dans son communiqué.

« Cette opération accroîtra notre capacité à répondre à des événements futurs très importants liés au financement du crédit de l’économie nationale notamment les projets structurants et offrira la possibilité de poursuivre la croissance grâce à des acquisitions ciblées.», a-t-elle ajouté.

La BEA est présente à l'international à travers plusieurs filiales et participations, en Europe, aux Emirats arabes unis et au Luxembourg.

En Algérie, la banque publique dispose de plus de 20 participations et filiales, tant industrielles que financières. Historiquement, le champ d'activités de la BEA était orienté essentiellement, vers les secteurs des hydrocarbures et des grandes industries avant de s'ouvrir par la suite, sur d'autres segments de la clientèle comme les PME et les particuliers.

