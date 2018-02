Algérie : la banque centrale participe à la mise en place d’une instance de surveillance des services bancaires islamiques

(Agence Ecofin) - La Banque centrale d’Algérie veut mettre sur pied une instance de contrôle qui veillera à ce que les services bancaires islamiques soient conformes aux exigences de la loi islamique. Pour cette initiative, l’institution travaille avec Haut Conseil Islamique, qui s’occupe des questions liées à l’islam.

« Avec la Banque d’Algérie, nous avons constitué une instance de contrôle pour accompagner et rassurer les opérateurs que leurs transactions avec les banques soient claires et exemptes de toute forme d’usure », a indiqué le président Bouhabdellah, Ghouamallah, le président du HCI.

La finance islamique prend de plus en plus d’importance en Algérie. Deux banques ont une réputation avérée. Ce sont notamment les banques Albaraka et Alsalama, qui ont un solide réseau de distribution. Plusieurs autres sont en cours de lancement et, selon des médias algériens, il devrait y en avoir un peu plus d’ici la fin 2018.

Chamberline Moko