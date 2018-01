Lionel Yao : « L'idée de SCash m'est venue lors d'un voyage que j'effectuais au Nigeria »

(Agence Ecofin) - Lauréat du concours #MonInterviewEcofin, Lionel Yao est le fondateur et le CEO de SCash Payment, une startup ivoirienne qui développe des solutions de finance digitale à destination des populations africaines exclues des systèmes financiers classiques.

Scash réunit deux financiers spécialistes en banque et microfinance, des codeurs et un expert en sécurité. Ils développent un compte sans banque, 100% mobile, à destination des exclus des systèmes financiers classiques.

Agence Ecofin : Lionel Yao, que faisiez-vous avant de développer SCash ?

Lionel Yao : J'étais étudiant et je travaillais dans l'informel.

AE : Comment êtes-vous venu(e) à développer ce projet ?

LY : L'idée de SCash m'est venue lors d'un voyage que j'effectuais au Nigeria. Je n'avais pas de cash, ni de solution bancaire pour effectuer mes transactions financières en Naira.

AE : Quel est le principal atout de votre produit ?

LY : Sa cible à savoir tous les exclus des systèmes financiers classiques, et l’innovation qui offre à ces populations pauvres et non bancarisés une solution simple, 100% accessible via le mobile.

AE : A quel stade de développement se situe aujourd’hui SCash ?

LY : Nous sommes maitenant parvenus au Beta testing (MVP fonctionnel)

AE : Quelle est la principale difficulté que vous avez eu à surmonter pour arriver à ce stade ?

LY : Le manque de financement qui nous empêchait de rassembler une équipe consacrée à 100% au projet.

AE : Quelle est maintenant votre prochaine étape ?

LY : Nous devons achever le developpement de notre solution et entamer l’acquisition client.

AE : Quel conseil donneriez vous à un(e) jeune qui rêve d’entreprendre ?

LY : Mon conseil à un aspirant entrepreneur, c'est d’abord d'analyser les problèmes autour de lui, de trouver sa solution, de la developper et surtout être persévérant. Il doit se dire qu'il a 10 ans de galère à subir. S'il est prêt à accepter ça, qu'il se jette à l'eau.