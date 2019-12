Guinee (Conakry) : BPMG s’engage en faveur de la lutte contre l’insalubrité dans la commune de Matam

(BANQUE ATLANTIQUE) - Banque Populaire Maroco Guinéenne (BPMG), filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), s’investit dans la lutte contre l’insalubrité dans la commune de Matam, en finançant du matériel au profit de divers programmes de salubrité.

La cérémonie officielle de remise du premier lot de matériel de salubrité s’est déroulée en présence de MM. Mostafa DAFIR, Directeur Général de BPMG ; M. Seydouba SACKO, Maire de Matam ; M. Ibrahima KOUROUMA, Directeur Général Adjoint de BPMG ; M. Ismael CONDE, 1er Vice Maire et de plusieurs collaborateurs de la banque et de la Mairie de Matam. Elle est consécutive à une signature de convention intervenue le 24 octobre dernier.

Cet important lot de matériel de salubrité, composé de brouettes et de kits de nettoyage vient soutenir la stratégie de lutte contre l’insalubrité visant à réduire les risques d’inondation et d’effondrement des habitations dans la commune de Matam ainsi que la croissance de la production de déchets et son impact sur l’attractivité de la ville de Conakry.

A travers ce don de matériel, BPMG contribue à améliorer l’hygiène et la salubrité de Matam, une commune de grande affluence, de ce fait, une grande zone de production de déchets (le tiers de la capitale), considérant une circulation quotidienne moyen d’un million de personnes gravitant autour du plus grand marché et de la plus grande gare routière de la capitale.

Fortement impliquée dans le développement de l'inclusion financière en tant qu’acteur incontournable de l'écosystème et partenaire des politiques économiques et sectorielles, BPMG articule par ailleurs son engagement citoyen autour de 4 axes d'intervention (social ; entreprenariat ; environnement ; culture).

A PROPOS DE BPMG

Fruit de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, la Banque Populaire Maroco Guinéenne (BPMG) est l’une des premières banques commerciales de la Guinée. Acteur majeur du financement de l’économie guinéenne, la BPMG accompagne depuis plus de 25 ans une clientèle multiple et diversifiée à travers les projets de développement et de financement de l’économie de la Guinée.

BPMG est fortement engagée dans le développement de l'inclusion financière en tant qu’acteur incontournable de l'écosystème et partenaire des politiques économiques et sectorielles. La banque occupe une position prééminente sur les segments de clientèle Corporate ou son activité est marquée par plusieurs réalisations importantes dans les secteurs clés de l’économie du pays. BPMG finance des projets dans divers domaines : le transport, le logement, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire ainsi que dans le secteur des produits pétroliers. Engagée à accompagner les pouvoirs publics dans leurs ambitions de développement, la banque participe au financement de plusieurs projets structurants au niveau national, notamment la réalisation de grandes infrastructures. BPMG est filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc.

A PROPOS DU GROUPE BCP

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie (25% de PdM). En Afrique, il est le sixième groupe bancaire par la taille de ses fonds propres.