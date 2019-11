De grands mouvements annoncés dans l'actionnariat de FirstRand Bank, la plus importante banque cotée d’Afrique

(Agence Ecofin) - De grands mouvements sont en cours dans l'actionnariat de FirstRand Bank, le groupe bancaire sud-africain, qui est aussi celui qui présente la plus importante valorisation boursière en Afrique. Son premier actionnaire, la Rand Merchant Bank, a surpris le marché de Johannesburg en indiquant qu'il prévoyait de distribuer à ses actionnaires, les 34% de participation de capital qu'il y détient.

Très peu d'informations filtrent sur les raisons et le calendrier de cette initiative qui intègre aussi la cession d’actifs immobiliers et une sortie de la Bourse de Johannesburg. L'annonce de RMB Holdings indique simplement qu'il est attendu que tout soit finalisé, d'ici la fin du premier trimestre 2020. Il sera ici question de distribuer des actions d'une valeur de 130 milliards de rands sud-africains (8,8 milliards).

Le gros bénéficiaire de l'opération devrait être la Public Investment Corporation (PIC), l'entité qui assure la gestion entre autres, du fonds de retraite des fonctionnaires sud-africains. Celle-ci est déjà actionnaire de FirstRand Bank à hauteur 9%. Mais elle est aussi directement à hauteur de 9%, actionnaire de RMB Holdings, et obtiendra ainsi directement des actions au moment du partage.

Indirectement, la PIC est avec 14,9% des parts, le premier actionnaire de Remgro Limited, qui lui-même, détient 4% de First Rand Bank et est le premier actionnaire de RMB Holdings, avec 28,2% des parts.

Un autre investisseur qui devrait se renforcer dans cette opération, c'est Allan Gray. L'entité privée sud-africaine spécialisée dans la gestion des fonds, est aussi présente dans le capital de First Rand et de Remgro avec des participations respectives de 2,1% et 7,9%.

L'information annoncée hier en fin de journée, c'est ce mercredi matin que la Bourse de Johannesburg où les trois structures sont cotées, a réagi. La valeur de l’action FirstRand Bank a évidemment chuté de 3,18%, en raison de la situation d'incertitude dans laquelle ont été plongés ses investisseurs suite à cette information.

RMB Holdings et Remgro Limited ont respectivement progressé de 3,35% et 4,83%. Leurs investisseurs s'attendent à ce que l'acquisition de nouvelles actions sans dépense en cash, se traduise par des gains exceptionnels et un surplus de dividendes qui seront perçus directement ou indirectement, selon le niveau d'actionnariat dans FirstRand.

Mais il faut dire qu’historiquement, les investisseurs effectuaient des placements sur les actions RMB Holdings, pour tirer profit, à moindre coût, d’une exposition à FirstRand.

Idriss Linge