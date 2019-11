BGFIBank Gabon lance sa nouvelle offre aux entreprises « BGFI Cash Management

(BGFIBank ) - BGFI Cash Management est un service de banque à distance optimisé, regroupant un certain nombre d’applications existantes telles que BGFIOnline, BGFIClearing, etc. ainsi que de nouvelles applications bancaires (Trade Finance, Demande de financement, E-Document etc.) sur un portail web unique.

Avec un seul code, les clients accèdent en toute autonomie, simplicité et sécurité à un portail web unique couvrant une large gamme de services de base et fonctionnalités innovantes : consultation des comptes, intégration des fichiers salaires, pré-saisie d’opérations de Trade Finance, demandes de financement, suivi de l’avancement des dossiers, numérisation des chèques, relevé de compte électronique ainsi que d’autres services.

BGFI Cash Management permet ainsi aux Chefs et Trésoriers d’entreprises de gérer et suivre en temps réel toutes leurs transactions à distance.

BGFIBank Gabon permet encore à ses clients de dématérialiser leurs échanges, de profiter d'une flexibilité et autonomie maximale et gagner du temps au quotidien dans leurs transactions. Quelques soient leurs volumes d’opérations, leur équipement informatique et leur organisation, les clients entreprises trouveront chez BGFIBank Gabon, l'offre de Cash Management la plus adaptée à leurs besoins et la plus efficace.

Depuis 2015, BGFIBank Gabon s’est lancée dans un vaste processus de transformation digitale. 2019 est l’année de l’accélération digitale avec le lancement de services de banque à distance optimisés pour les Particuliers et les Entreprises.