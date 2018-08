Maroc : Nouvelle réglementation annoncée pour les échanges de créances contre des actifs immobiliers

(Agence Ecofin) - Bank Al-Maghrib, la banque centrale du royaume du Maroc, prévoit de produire de nouvelles règles visant à encadrer les échanges de créances devenus exigibles, contre des biens immobiliers, en guise de compensation, apprend-on de sources médiatiques marocaine.

L'opération connue sous le nom de dation en paiement, est aussi appliquée dans le secteur immobilier. Des promoteurs, souvent dans l'incapacité de rembourser tout ou partir de leurs dettes, peuvent proposer d'échanger des biens immobiliers en compensation de la créance. Mais dans le contexte actuel marqué par le renforcement de la régulation bancaire des risques peuvent survenir dans le secteur

La banque centrale marocain pourrait ainsi exiger une gestion plus rigoureuse de ces actifs, avec une valorisation requise dès le début et au cours de la période où ils sont pris en compte dans le bilan des banques. L'évolution de cette régulation sera à suivre. Le prix des actifs immobiliers a connu une progression sensible au cours du deuxième trimestre 2018.