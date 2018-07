BNP Paribas désigné « meilleure banque au monde pour la finance durable

(BICICI ) - BNP Paribas a reçu le prix de « Meilleure banque au monde pour la finance durable » lors de la cérémonie des Euromoney Awards for Excellence 2018. Ce prix Euromoney récompense BNP Paribas pour les étapes franchies en matière d’impact positif sur la société.

Helen Avery, Rédactrice en finance durable pour Euromoney a souligné : « BNP Paribas s'est engagé dans la voie de la finance durable de manière inégalée dans le secteur bancaire, en renonçant à certaines transactions et en se retirant des secteurs non durables, tout en menant de nouvelles initiatives de financement durable, dans tous ses métiers. »

Euromoney a particulièrement souligné la décision du groupe de cesser le financement du gaz et du pétrole de schiste et du pétrole issu des sables bitumineux ainsi que celle de mettre fin à ses activités de financement et d'investissement relatives aux entreprises du tabac. Fin 2017, BNP Paribas avait alloué 155 milliards d’euros au financement de projets contribuant directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur général de BNP Paribas a déclaré : « Nous sommes heureux d’être récompensés cette année par Euromoney dans le cadre de leurs ‘Awards for Excellence’. Chez BNP Paribas, nous plaçons la finance durable au cœur de notre modèle économique. Nous pensons que les banques - en s'appuyant sur leur place centrale dans l'économie - ont un rôle crucial à jouer pour rassembler des personnes, des entreprises et des investisseurs afin d’orienter les ressources vers des initiatives qui répondent aux défis sociaux et environnementaux majeurs auxquels la société est confrontée. »

« Je voudrais remercier nos clients et partenaires qui nous confient leurs projets et nous ont mis au défi de leur proposer de nouvelles solutions pour assurer leur propre transition vers des modèles plus durables. Je tiens également à remercier l’ensemble de nos collaborateurs, eux-mêmes engagés au service de l’impact positif de leur activité. Ils sont un élément moteur dans l'attention accordée par la banque aux questions environnementales et sociales. »

BNP Paribas a également été reconnue dans les catégories suivantes :

• Meilleure banque en finance durable, Europe occidentale

• Meilleure banque, Luxembourg

• Meilleure banque d'investissement, France

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A propos d’Euromoney

Depuis près de 50 ans, Euromoney est la principale publication couvrant le développement de la finance internationale. Au cours des 12 derniers mois, sa couverture a inclus des entretiens avec près de cent directeurs généraux, ministres des finances et gouverneurs de banques centrales du monde entier. Les Euromoney Awards for Excellence figurent parmi les prix qui comptent pour les banques et les banquiers. Ils ont été créés en 1992 et sont la première récompense du genre dans le secteur bancaire mondial. Cette année, Euromoney a reçu près de 1500 propositions de banques dans le cadre d'un programme de prix qui couvre 20 prix globaux, plus de 50 prix régionaux, et les meilleurs prix bancaires dans près de 100 pays.