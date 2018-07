Agribank obtient 30 millions $ auprès d’une institution financière sud-africaine pour soutenir le secteur agricole au Zimbabwe

(Agence Ecofin) - Après un premier financement de 10 millions $ obtenu en début du mois de juillet de la banque africaine d’import-export (Afreximbank), Agricultural Bank of Zimbabwe (Agribank) a obtenu une nouvelle ligne de crédit d’un montant de 30 millions $.

Les fonds ont été apportés par l’institution financière sud-africaine Industrial Development Corporation of South Africa Ltd (IDCSA). Ces ressources serviront à soutenir le secteur agricole au Zimbabwe. De manière plus détaillée, les firmes spécialisées dans la production d’engrais, les sociétés de production du soja, de lait, d’huiles oléagineuses, seront les principales bénéficiaires de ces fonds.

Sam Malaba, directeur général d'Agribank, a affirmé que cette ligne de crédit contribuera d’une part à l’appui du secteur agricole et d’autre part à l’accroissement des devises étrangères nécessaires pour soutenir l’économie du pays.

Chamberline Moko