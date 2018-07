Egypte : le groupe financier EFG Hermes entre sur le marché nigérian en rachetant une société de courtage

(Agence Ecofin) - Le groupe financier égyptien EFG Hermès qui est présent dans 11 pays et sur 4 continents a conclu un accord portant sur l’acquisition de la totalité des actions de Primera Africa, une société nigériane de courtage. Le montant de cette opération n’a pas été dévoilé. Le groupe financier prévoit de boucler cette acquisition d’ici la fin du mois d’août 2018 sous réserve des approbations réglementaires.

En choisissant le Nigeria qui fait partie des trois plus grandes économies du continent, EFG Hermès entend saisir des opportunités sur ce marché à forte croissance et qui ​représente la plaque tournante pour l’expansion du groupe financier en Afrique de l’ouest. « Avec l’entrée au Nigéria, nous poursuivons notre stratégie d'expansion pour étendre notre empreinte géographique dans les marchés émergents à fort potentiel. À la clôture de cette transaction, nous serons présents dans 12 pays réparties sur quatre continents pour servir nos investisseurs institutionnels, des particuliers régionaux et des investisseurs locaux », a déclaré Karim Awad (photo), directeur général d'EFG Hermes Holding.

Rappelons que le Nigéria est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne dans lequel EFG Hermes mène son expansion. Récemment, il a annoncé le début des activités de courtage au Kenya. Les deux pays ont pour caractéristiques communes d'être des plaques tournantes des investissements dans leurs sous-régions respectives (Afrique de l'est et Afrique de l'ouest).

Chamberline Moko