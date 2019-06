Oswald Loueke, nouveau président du Conseil d’administration de BGFIBank Bénin

(Agence Ecofin) - A l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de BGFIBank Bénin, jeudi 13 juin à Cotonou, Oswald Guy-Cyr Loueke a été nommé président du Conseil d’Administration, sur la proposition d’Henri-Claude Oyima, PDG du premier groupe bancaire d’Afrique centrale.

Bien connu dans l’univers des télécoms, M. Loueke, 45 ans, est le PDG de Telsig Ltd, société spécialisée dans la gouvernance technologique et le management de l’économie numérique auprès de plusieurs pays africains. Il est également à la tête de Noverae SA, société active dans la transformation de l’anacarde en noix de cajou.

M. Loueke est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises - INPHB (Ex INSET) de Yamoussoukro, Côte d’Ivoire et, par ailleurs, Consul Honoraire d’Haïti en Côte d’Ivoire.