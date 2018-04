La BAD s’engage à hauteur de 50 millions $ dans la Development Bank of Nigeria

(Agence Ecofin) - La Banque Africaine de Développement (BAD) a finalisé un apport en fonds propres de 50 millions $ avec prise de participation, au profit de la Development Bank of Nigeria (DBN), une institution financière en cours de création au Nigéria.

L’engagement de l’organisation multilatérale africaine de financement du développement, est complété par un apport en fonds propre de 20 millions de la Banque Européenne d’Investissement. Cette ressource globale de 70 millions $ sera affecté au financement des petites et moyennes entreprises nigérianes, le cœur de cible de la Development Bank of Nigeria.

« Cette nouvelle institution s'appuie sur l'expérience internationale et utilisera un modèle d'entreprise qui a fait ses preuves pour améliorer les investissements du secteur privé en Afrique et ailleurs dans le monde où d'autres options de financement sont insuffisantes ou inexistantes », a fait savoir Tony Okpanachi (photo), directeur exécutif de la DBN.

Pour Ketil Karlsen, le chef de la délégation de l’Union européenne au Nigéria et au sein de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ces fonds ont été mis à la disposition de la Development Bank of Nigeria « pour permettre aux PME de contribuer davantage à la croissance et la création d’emploi, notamment pour les jeunes ».

Chamberline Moko