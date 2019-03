BGFIBank Madagascar renforce son réseau de proximité avec l’ouverture de 5 nouvelles agences

(BGFIBank) - BGFIBank Madagascar poursuit sa stratégie de proximité auprès de sa clientèle et étoffe ainsi son réseau d’agences. La toute dernière ouvrira ses portes ce vendredi 22 mars à Analamahintsy.

BGFIBank Madagascar a récemment implanté 4 nouvelles agences à Sambava, Ambohibao, Mahazo et Isotry. Ces dernières installations, dont trois dans des quartiers stratégiques de la capitale malgache, témoignent de l’investissement croissant de la banque pour accompagner l’essor des localités du pays.

La filiale malgache du Groupe BGFIBank a constitué un réseau qui compte aujourd’hui 9 agences. « Avec l’ouverture de ces nouvelles agences au cœur de quartiers dynamiques, nous renforçons notre proximité vis-à-vis de notre clientèle, afin de rester à l’écoute de ses besoins au quotidien et de lui offrir les prestations les plus adaptées ainsi que des services accessibles partout, à tout instant. Nous souhaitons donner une autre dimension à la relation de proximité avec notre banque et confirmons ainsi notre position de banque de référence à Madagasacar » explique Barnabé François, le Directeur Général de BGFIBank Madagascar.

Cette stratégie de développement s’inscrit dans une démarche de maillage maîtrisé à travers notamment une politique de recrutement offensive. BGFIBank envisage l’ouverture d’une quarantaine d’agences, opérationnelles à l’horizon 2020.