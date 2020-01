NSIA Asset Management : l'activité de gestion d'actifs du Groupe NSIA accessible à tous

(NSIA) - Le Groupe NSIA annonce le lancement de NSIA Asset Management. La filiale sera dédiée à la gestion d’actifs financiers émis dans les pays de la zone UEMOA et les marchés réglementés autorisés par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

Agréée en 2018 par le CREPMF en qualité de Société de Gestion d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM ou SGO) sur le marché régional de la zone UMOA, NSIA Asset Management proposera des Fonds commun de placement (FCP), adaptés à ses clients.

Un FCP est un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières dépourvu de personnalité juridique et permettant à plusieurs investisseurs de mettre en commun leur épargne. Il est une solution de placement pour une personne physique ou morale en quête d’une alternative à l’épargne ordinaire. Les investisseurs deviennent ainsi copropriétaires du FCP tout en bénéficiant des retombées de la bourse sans prendre autant de risque qu’en détenant les titres en direct sur le marché financier.

L’offre NSIA Asset Management s’articulera autour des FCP NSIA Fonds Diversifié et Aurore Opportunités tous deux agréés par le CREPMF fin 2018. Ces fonds offriront sécurité, accessibilité, liquidité et rentabilité aux investisseurs. Ces derniers pourront choisir leur FCP en fonction de leur politique d'investissement et de leurs propres objectifs. C’est pourquoi, NSIA AM s’engage à orienter ses clients en fonction de leurs profils, horizons et attentes.

« En tant qu’acteur majeur du secteur banque-assurance en Afrique de l’Ouest, nous entendons offrir à nos clients des produits et services financiers toujours plus structurés, innovants et dynamiques », se félicite Jean Kacou Diagou, Président du groupe NSIA.

« NSIA Asset Management propose aux investisseurs, particuliers et institutionnels, des supports d’investissement alternatifs à l’épargne classique. La stratégie d’investissement et la gestion maitrisée que nous opérons permettront d’obtenir, pour le compte des investisseurs, des rendements intéressants supérieurs à l’indice de référence. Les équipes de NSIA Asset Management composées d’experts apporteront leurs connaissances du marché pour conseiller au mieux nos clients », explique Eliane Alangba, Directeur Général de NSIA Asset Management.

La gestion d’actifs est essentielle pour orienter l’épargne vers les marchés. Ainsi, NSIA Asset Management répond aux attentes des investisseurs avec des solutions d’épargne à moyen et long terme tout en contribuant aux besoins de financement des émetteurs publics et privés.

À propos de NSIA Asset Management

Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Asset Management est dédiée à la gestion d’actifs financiers de la zone UMOA. Créée en 2017, la filiale a reçu du CREPMF l’agrément en qualité de société de gestion d’OPCVM (SGO) sur le marché financier sous-régional sous le numéro SG/2018-01. NSIA Asset Management commercialise les fonds communs de placement (FCP) NSIA Fonds Diversifié et Aurore Opportunités visés par le CREPMF en 2018.